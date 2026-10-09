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Румен Радев идва за дипломирането на абсолвентите от Денталния факултет на МУ

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:12ч, петък, 9 октомври, 2026
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Премиерът Румен Радев ще присъства на тържествената церемония по връчването на дипломите на 151 абсолвенти на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив на Античния театър днес. Младите стоматолози ще положат Хипократова клетва пред министър-председателя и цялото ръководство на МУ.

92-ма от завършващите са българските студенти, а 58 са дипломанти Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Канада, Литва, Кралство Швеция, Турция, Португалия, Индия, Кипър. Средният успех на випуска от следването е „Много добър“ 4,57, а от държавните изпити – „Много добър“ 4,78. С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са четирима български дипломанти. От чужденците, обучавани на английски език, четирима са с отличен успех от следването и държавните изпити.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:12ч, петък, 9 октомври, 2026
0 196 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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