Румен Радев идва за дипломирането на абсолвентите от Денталния факултет на МУ

Премиерът Румен Радев ще присъства на тържествената церемония по връчването на дипломите на 151 абсолвенти на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив на Античния театър днес. Младите стоматолози ще положат Хипократова клетва пред министър-председателя и цялото ръководство на МУ.

92-ма от завършващите са българските студенти, а 58 са дипломанти Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Канада, Литва, Кралство Швеция, Турция, Португалия, Индия, Кипър. Средният успех на випуска от следването е „Много добър“ 4,57, а от държавните изпити – „Много добър“ 4,78. С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са четирима български дипломанти. От чужденците, обучавани на английски език, четирима са с отличен успех от следването и държавните изпити.