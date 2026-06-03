83 ученици с дипломи от Модерна академия „Синдикат“

Общо 83 ученици от различни пловдивски гимназии завършиха успешно 15-тата учебната година на Модерна академия на изкуствата „Синдикат“. Учениците работиха по индивидуални и групови проекти в осемте различни програми на проекта.

Записванията за следващата учебна година ще стартират официално през януари 2027, но вече има интерес към програмите на Академията и молби могат да се подават от сега.

Проектът Модерна академия на изкуствата „Синдикат“ е част от Културния календар на Пловдив. Организира се от „Сдружени пловдивски творци“ и е съфинансиран от Община Пловдив.