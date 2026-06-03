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83 ученици с дипломи от Модерна академия „Синдикат“

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:22ч, сряда, 3 юни, 2026
0 133 Преди по-малко от минута

Общо 83 ученици от различни пловдивски гимназии завършиха успешно 15-тата учебната година на Модерна академия на изкуствата „Синдикат“. Учениците работиха по индивидуални и групови проекти в осемте различни програми на проекта.

Записванията за следващата учебна година ще стартират официално през януари 2027, но вече има интерес към програмите на Академията и молби могат да се подават от сега.

Проектът Модерна академия на изкуствата „Синдикат“ е част от Културния календар на Пловдив. Организира се от „Сдружени пловдивски творци“ и е съфинансиран от Община Пловдив.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 15:22ч, сряда, 3 юни, 2026
0 133 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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