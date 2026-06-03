Цели 17 чуждестранни делегации пристигнаха в Пловдив за откриването на изложението за отбранителна техника „Хемус 2026“. Най-мащабното издание в историята на събитието досега запълни до голяма степен хотелската база в града. То стартира днес в панаира в присъствието на президента Илияна Йотова, министъра на отбраната Димитър Стоянов, министъра на иновациите Иван Василев, народни представители, висши военни от целия свят. Присъстваха генерали и политици от редица държави от ЕС, от Китай, Канада, Ливан, Виетнам и още и още. Ливанската делегация бе предвождана от военния министър на страната.

258 компании от 28 държави представят последните тенденции в отбранителната индустрия. Българските фирми са 107, като разбира се нашата оръжейна промишленост е в центъра на изложението. Сериозен акцент на „Хемус“ са дрон индустрията, високите технологии в отбраната, но и тежката военна техника.

„Преосмислихме понятието сигурност и тя не може да бъде гарантирана по стария начин. Днес има нужда от нови технологии и нови нива в науката. Отбранителната индустрия не е лукс, а необходимост днес“, отбеляза в словото си президентът Илияна Йотова.

„Ние ще работим за това българската отбранителна индустрия да има реално участие във всеки проект за модернизация на въоръжените сили“, заяви на работна среща с българските компании военният министър Димитър Стоянов. Той подчерта, че неговият екип ще се стреми да бъде достигнато над 20% индустриално сътрудничество в отбранителния сектор.

„За нас като правителство е важно по-голяма част от средствата по механизма SAFE да остават в български предприятия и да допринасят за развитието на националната индустрия“, каза министър Стоянов. Той призова представителите на отбранителната индустрия да бъдат проактивни в предстоящите проекти за модернизация, като ги увери, че могат да разчитат на пълното съдействие на Министерството на отбраната. Той подчерта, че целта на неговия екип е министерството и българската отбранителна индустрия да работят в синхрон и при регулярни работни срещи, за да има по-ефективно взаимодействие.