Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за Национална служба за охрана (НСО), които забраняват на президента Румен Радев да използва лични автомобили за придвижване.

Един от законопроектите, внесен от правителството, предвижда прехвърляне на коли и шофьори от НСО към президентската администрация. Той бе подкрепен с 127 гласа „за“, 41 „против“ и 19 „въздържал се“.

Вторият проект забранява физически лица да предоставят свои автомобили на НСО, както и тези коли да се оборудват със специален режим на движение. Той мина с 117 гласа „за“, 48 „против“ и 19 „въздържал се“.

По време на гласуването бяха изказани критики, че предложението е насочено конкретно срещу президента Радев, който се появил с лична „Шкода“ на събития, за което парламентът вече беше отрязал правото на ползване на автомобили от НСО.

С промените се урежда и въпросът с възнагражденията на служителите на НСО – заплатите им ще се определят така, че да не са по-ниски от досегашните. Освен това, базата и обслужването на автомобилите ще продължат да се осъществяват в НСО.