График за почистване на дъждоприемните шахти от 28 ноември до 2 декември

И следващата седмица дъждоприемните шахти в Пловдив ще се почистват по график. За счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 28 ноември (понеделник): район „Централен“ – в пространството между бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Руски“ и ул. „Гладстон“; бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“.

На 29 ноември (вторник): район „Централен“ – в пространството между ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Цар Симеон“, ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Христо Ботев“; ул. „Кукленско шосе“.

На 30 ноември (сряда): район „Тракия“ – зони А1, А2, А3, А12 и ул. „Пеньо Пенев“; ул. „Кукленско шосе“.

На 1 декември (четвъртък): ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“, бул. „България“.

На 2 декември (петък): бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, бул. „България“.