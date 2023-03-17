График за почистване на дъждоприемните шахти от 20 до 24 март

И следващата седмица дъждоприемните шахти в Пловдив ще се почистват по график. На телефон 032/675 817 гражданите могат да подават сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти. Ето къде ще работят екипите:

На 20 март (понеделник): бул. „Марица-юг“ – от бул. „Копривщица“ до бул. „Източен“; район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсън“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 21 март (вторник): бул. „Цариградско шосе“ – южното платно от бул. „Освобождение“ до изхода на града и надлез „Скобелева майка“, бул. „Санкт Петербург“ – от надлез „Родопи“ до ул. „Менделеев“ и южното платно от ул. „Менделеев“ до бул. „Освобождение“; район „Източен“ – в пространството между ул. „Удроу Уилсън“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Ландос“.

На 22 март (сряда): район „Западен“ – в пространството между бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Ясна поляна“; бул. „Шести септември“ – от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовището с бул. „Източен“, бул. „Източен“ (източното платно), бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул. „Цариградско шосе“ (северната страна) – от бул. „Освобождение“.

На 23 март (четвъртък): район „Централен“ – в пространството между бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Гладстон“, бул. „Руски“ и бул. „Марица-юг“; кв. „Капана“; ул. „Коматевско шосе“.

На 24 март (петък): район „Централен“ – в пространството между бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Гладстон“, бул. „Руски“ и бул. „Марица-юг“; кв. „Капана“; бул. „Македония“ (Бетонния мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“.