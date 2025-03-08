График за почистване на дъждоприемни шахти от 10 до 14 март

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график и другата седмица. За счупени и липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят специализираните екипи:

На 10 март (понеделник): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, р-н Северен в пространството между ул. „Победа“, бул. „Марица-север“, северозападна страна на железопътна линия

На 11 март (вторник): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, ул. „Васил Левски“

На 12 март (сряда): бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Освобождение“ от бул. „Цариградско шосе“ до бул.“Санкт Петербург“ /западно платно/, бул. „Санкт Петербург“ / северно платно/, пътен възел Родопи

На 13 март (четвъртък): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Г.Кондолов“

На 14 март (петък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, бул. „Ал. Стамболийски“, бул. „Ст.Стамболов“