И.д. главен прокурор на Р България Борислав Сарафов пристигна в града под тепета без медиен шум, за да присъства на встъпването на новия шеф на Апелативна прокуратура Тихомир Стоев

Новият административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив Тихомир Стоев встъпи официално в длъжност днес, 22 декември, на церемония, в която участие взе и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието се проведе в сградата на Апелативната прокуратура в Пловдив в присъствието на магистрати от региона и представители на Прокурорската колегия на ВСС.

Освен Сарафов, на церемонията присъства и Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и прокурори от Апелативна прокуратура – Пловдив и административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Кърджали и Пазарджик.

В словото си Борислав Сарафов благодари на магистратите от Апелативна прокуратура – Пловдив за „постигнатите резултати и високия професионализъм“ и поздрави новия апелативен прокурор. Той подчерта, че българската прокуратура е „стожер на държавността и нормалността“ и работи „отговорно, коректно и безпристрастно“ за постигане на справедливост – думи, които звучат на фона на продължаващите обществени спорове около неговия собствен мандат.

Към декември 2025 г. Сарафов продължава да изпълнява функциите на главен прокурор, въпреки че легитимността на престоя му на поста е обект на сериозни правни и обществени критики. През последните седмици в София, Пловдив, Варна и други градове се проведоха протести с искане за оставката му, като граждански организации и юристи посочват, че законовият срок за временно изпълняващ длъжността е изтекъл още през лятото. През октомври Върховният касационен съд излезе със становище, че мандатът му е приключил на 21 юли 2025 г., докато Прокурорската колегия на ВСС продължава да поддържа обратната теза.

На самата церемония в Пловдив тези теми не бяха засегнати.

Гергана Мутафова поздрави Тихомир Стоев за встъпването му в длъжност и му пожела успешна работа. От своя страна новият апелативен прокурор заяви, че сред основните му приоритети ще бъдат приключване в срок на досъдебните производства, създаване на колегиална работна среда и продължаване на доброто взаимодействие с МВР и останалите институции, както и „утвърждаване на авторитета и общественото доверие в прокуратурата“.

Тихомир Стоев има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжния следствен отдел към Окръжна прокуратура – Велико Търново, както и като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура. Завършил е „Право“ и притежава магистърска степен по „Психология“.