Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на пленума на Висш съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари с единствена точка в дневния ред – определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Припомняме, че в четвъртък темата бе повдигната от адв. Михаил Екимджиев, който заяви, че според измененията в Закона за съдебната власт, в сила от началото на 2025 г., мандатът на изпълняващите функциите ръководители е ограничен до шест месеца. По думите му след 21 юли 2025 г. Сарафов не отговаря на законовите изисквания да заема поста. Екимджиев не изключи възможност от процедурни хватки, бойкот или саботаж в рамките на пленума на ВСС при опит за избор на нов и.ф. главен прокурор. – Искат избор на нов и. ф. главен прокурор

В мотивите си министър Янкулов се позовава на становище на Наказателната колегия на Върховен касационен съд, според което след 21 юли 2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. Според министъра ситуация, при която върховните съдии не признават легитимността на действащия обвинител №1, е „нетърпима в правовата държава“.

По думите му вече повече от половин година прокуратурата функционира без необходимите конституционни гаранции за точното и еднакво прилагане на закона, които Основният закон персонализира във фигурата на главния прокурор. Това, според Янкулов, делегитимира институцията и подкопава общественото доверие в правосъдието.

„Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“, разплитането на която според самия него е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“, пише министър Янкулов.

Към настоящия момент нищо от аферата „Осемте джуджета“ не е убедително изяснено от фактически ръководената от Борислав Сарафов институция.

Министърът излага и аргументи защо именно пленумът на ВСС е компетентният орган да се произнесе по въпроса за временното изпълнение на функциите на главния прокурор.

Заседанието на 26 февруари се очертава като ключов тест за институционалната стабилност в съдебната власт.

Снимка: Снимка Министерство на правосъдието