Стоян Георгиев напуска бТВ след отстраняването на Цънцарова

Решението на бТВ да извади от ефир водещата на „Тази сутрин“ Мария Цънцарова доведе до поредно напускане в телевизията. Журналистът Стоян Георгиев, който има дългогодишен стаж в медията, обяви, че си тръгва в знак на подкрепа към колежката си. Той съобщи в социалните мрежи, че вече е подал документите си за напускане.

По-рано в понеделник самата Цънцарова потвърди публично, че повече няма да бъде част от водещия екип на сутрешния блок. Тя беше сред най-разпознаваемите лица на предаването с острия си тон и критичните разговори с представители на властта.

Цънцарова потвърди във фейсбук, че е свалена изненадващо от ефир

След изявлението ѝ от бТВ дадоха различни и на моменти взаимно изключващи се обяснения за ситуацията. Първоначално беше заявено, че решението за отстраняването ѝ е било лично нейно. По-късно телевизията обяви, че е започнала процедура по прекратяване на договора ѝ, като посочи нарушения на професионалните правила, въпреки че ѝ е било предложено участие в друго предаване.

Стоян Георгиев обясни, че след близо две десетилетия в бТВ и дълга кариера в журналистиката е решил да поеме в съвсем различна посока. Той съобщи, че вече е завършил обучение и е получил сертификат като електротехник, както и че търси реализация в новата си професия. В публикацията си Георгиев подчерта подкрепата и уважението си към Цънцарова и използва фразата „Време е за истинска промяна“, която се превърна в символ на случая.

bTV обяви раздяла с Мария Цънцарова след обществен натиск и дни мълчание

Именно тази фраза и появата на Цънцарова в ефир с чаша с подобен надпис по време на протестите през декември бяха посочени от бТВ като едно от основанията за започване на процедурата по освобождаването ѝ.

В деня след скандала нито Цънцарова, нито колегата ѝ Златимир Йочев застанаха пред камерите на „Тази сутрин“. Предаването беше водено временно от Росен Цветков и Гергана Венкова, като беше обявено, че отсъствието на Йочев е заради предварително планиран отпуск, без да се коментира липсата на Цънцарова.

По-късно бТВ заяви, че окончателното решение за раздяла с журналистката е взето след нейни публични изявления, като ѝ бяха отправени обвинения за нарушаване на редакционни правила и изразяване на политически позиции.

Случаят предизвика силна обществена реакция, след като информацията за свалянето на Цънцарова първо беше разпространена от „Капитал“. Журналисти и граждани се събраха на протест пред централата на бТВ в София по инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България, която обяви и нова символична акция – „протестно пиене на кафе“ пред сградата на телевизията.

Снимк: Stoyan Georgiev/Фейсбук