Кино под звездите в Пловдив: „Диви ягоди“ събира зрители в парк „Каменица“ тази вечер

Програмата за 2 юли е наситена и с други културни събития в Пловдив

Пловдивчаните ще могат да гледат българското заглавие „Диви ягоди“ тази вечер под открито небе в парк „Каменица“. Прожекцията е част от инициативата „Кино под звездите“, която през юли превръща различни градски паркове в летни кино салони.

Филмът ще започне в 21:15 ч., а входът е свободен.

Инициативата събира жители и гости на града в различни квартали, като предлага безплатни прожекции на популярни заглавия в прохладна вечерна атмосфера.

Програмата за 2 юли е наситена и с други културни събития в Пловдив – още от сутринта започва Националният музикален конкурс „Милчо Левиев“ в НУМТИ „Добрин Петков“, а вечерта градът ще предложи още театър и концерт.

В Античния театър от 19:00 ч. е празничният концерт „250 години САЩ“, а в Летния театър от 21:00 ч. ще се играе спектакълът „Това не го казвай!“ от фестивала „Завеса под звездите“.

Въпреки богатата програма, киното в парк „Каменица“ остава една от най-неформалните и достъпни възможности за пловдивчани да завършат деня си с лятно кино под открито небе.