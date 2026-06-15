208 деца участваха във второто класиране за първи клас

Второто електронно класиране за прием на ученици в първи клас за 2026/2027 учебна година в общинските училища на Пловдив се проведе на 15 юни 2026 г. В него взеха участие 208 деца, които кандидатстваха за обявените 487 свободни места. Резултатите показват, че са класирани 132 деца. За тези деца предстои записване в срок до 18.06.2026 г. До тогава родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка в училището, в което са класирани. Не се изискват документи за удостоверяване на адресните регистрации на децата, тъй като проверката е автоматична. Адресна регистрация с документ доказват само родителите на децата без ЕГН (единен граждански номер).

За некласираните 76 деца предстои трето класиране. То ще бъде проведено на 25 юни 2026 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 19 юни (вкл.). Срокът за подаване онлайн на заявления за участие в третото класиране е 24 юни 2026 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в училищата срокът е 23 юни 2026 г.

Полезно е за родителите на некласираните деца да знаят, че заявленията им се прехвърлят автоматично към третото класиране, но предвид променения брой свободни места препоръчваме да се запознаят с тях и да подадат нови заявления, съобразени с възможностите на училищата за прием. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.