Потвърдиха ареста на обвиняемия за обира на 45 000 евро на паркинг в „Тракия“

Пловдивският апелативен съд потвърди задържането под стража на П. А., който е обвинен в извършване на грабеж, и отхвърли като неоснователна жалбата му за изменение на мярката му за неотклонение в по-лека.

Обвиняемият е привлечен под наказателна отговорност за това, че на 24.02.2026 г. е извършил грабеж на над 45 000 евро от пострадалия Л. А. на паркинг в ж.к. „Тракия“, като преди това го напръскал с лютив спрей. Престъплението е наказуемо с лишаване от свобода за срок от пет до петнадесет години и конфискация. Според обвинението П. А. и неговият автомобил са заснети от охранителни камери на паркинга, съдържанието на които е възпроизведено от свидетел, а движението на превозното средство дни преди и след инкриминирания момент е уловено от камери на „БГ Тол“. От справката от КАТ е видно, че автомобилът е регистриран на името на обвиняемия. Налице са доказателства за наличието и произхода на отнетата сума, която била за закупуване на апартамент.

Апелативният съд прецени, че към момента обоснованото предположение за съпричастност на П. А. към престъплението, в което е обвинен, не е разколебано. Продължава разследването на случая. Назначени са множество експертизи. Задържан е и предполагаемият съучастник на П. А. Пловдивският апелативен съд счита, че предвид естеството на извършеното престъпление, все още има реална опасност от извършване на престъпление и укриване, ако жалбоподателят е с по-лека мярка за неотклонение от „задържане под стража“. Затова го остави в ареста.

Определението на апелативния съд е окончателно.