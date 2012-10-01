Цвети Пиронкова на шопинг с гаджето си
Двамата тъпчат багажника
на спортно БМВ 6 с офис стол и тенис топки
Въпреки купищата
пресилени слухове за раздялата на Цвети
Пиронкова и приятеля й Михаил, Под тепето
щракна първата родна тенис ракета и
бившия футболист заедно, при това като
класическа семейна двойка. Влюбените
се гмурнаха из хипермаркетите в района
около хотел SPS на дълъг шопинг
преди няколко дни. Обходиха Юск, Карфур
и Метро, като напълниха багажника на
спортното си БМВ 6 с тежък офис
стол. И естествено- кошница с тенис топки
с марка Хед. Мощният баварец едва побра
покупките на Цвети и Мишо. Той впрегна
сили, за да натъпче първо кашона със
стола, а после разни други торби,
напълнени
от дамата на сърцето му край касите в
магазините. За финал остави зелените
кълба, с които Пиронкова тренира ежедневно
на кортовете в комплекс Локомотив край
Гребната. Тя загатна за страхотната си
физика с агресивно къси дънки и сива
тениска.
775 коментари
AmiTrip: Amitriptyline – Generic Elavil
https://amitrip.us.com/# AmiTrip Relief Store
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để gỡ gạc Đá Gà thì vào ngay chỗ này. Không lo lừa đảo: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Chao c? nha, bac nao mu?n tim san choi d?ng c?p d? g? g?c Casino thi tham kh?o ch? nay. T?c d? ban th?: Dola789. Hup l?c d?y nha.
Hello mọi người, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để cày cuốc Tài Xỉu đừng bỏ qua trang này nhé. Uy tín luôn: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chúc anh em may mắn.