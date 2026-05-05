Йотова събира партиите на консултации за кабинет

Президентът Илияна Йотова започва серия от консултации с парламентарно представените сили в 52-рото Народно събрание – задължителна стъпка преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство.
Срещите ще се проведат на „Дондуков“ 2, като разговорите ще бъдат индивидуални с всяка парламентарна група. След края им държавният глава ще направи изявление пред медиите.
График на консултациите
- 10:30 ч. – „Прогресивна България“
- 11:30 ч. – ГЕРБ-СДС
- 12:30 ч. – ДПС
- 14:00 ч. – „Демократична България“
- 15:00 ч. – „Продължаваме промяната“
- 16:00 ч. – „Възраждане“
Ключова стъпка към редовен кабинет
Съгласно Конституцията президентът връчва проучвателен мандат първо на най-голямата парламентарна сила. Ако тя не успее да предложи кабинет в рамките на седем дни, мандатът преминава към втората по численост група, а при нов неуспех – към трета, избрана от държавния глава.
Йотова подчерта, че целта на разговорите е да се изяснят приоритетите на партиите – от бюджета и законодателната програма до ключови теми като Плана за възстановяване.
„Нямаме никакво време за губене“, коментира президентът.
Нов парламент, нови конфигурации
52-рото Народно събрание положи клетва на 30 април и вече работи с шест парламентарни групи. Впечатление прави, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които се явиха заедно на изборите, са регистрирани с отделни групи.
ПП и ДБ остават заедно, но се разделят в парламента
Очаква се консултациите да покажат дали има възможност за стабилно мнозинство или страната отново ще влезе в период на трудни преговори за кабинет.