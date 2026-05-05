Йотова събира партиите на консултации за кабинет

Президентът Илияна Йотова започва серия от консултации с парламентарно представените сили в 52-рото Народно събрание – задължителна стъпка преди връчването на първия мандат за съставяне на правителство.

Срещите ще се проведат на „Дондуков“ 2, като разговорите ще бъдат индивидуални с всяка парламентарна група. След края им държавният глава ще направи изявление пред медиите.

График на консултациите

10:30 ч. – „Прогресивна България“

– „Прогресивна България“ 11:30 ч. – ГЕРБ-СДС

– ГЕРБ-СДС 12:30 ч. – ДПС

– ДПС 14:00 ч. – „Демократична България“

– „Демократична България“ 15:00 ч. – „Продължаваме промяната“

– „Продължаваме промяната“ 16:00 ч. – „Възраждане“

Ключова стъпка към редовен кабинет

Съгласно Конституцията президентът връчва проучвателен мандат първо на най-голямата парламентарна сила. Ако тя не успее да предложи кабинет в рамките на седем дни, мандатът преминава към втората по численост група, а при нов неуспех – към трета, избрана от държавния глава.

Йотова подчерта, че целта на разговорите е да се изяснят приоритетите на партиите – от бюджета и законодателната програма до ключови теми като Плана за възстановяване.

„Нямаме никакво време за губене“, коментира президентът.

Нов парламент, нови конфигурации

52-рото Народно събрание положи клетва на 30 април и вече работи с шест парламентарни групи. Впечатление прави, че „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които се явиха заедно на изборите, са регистрирани с отделни групи.

ПП и ДБ остават заедно, но се разделят в парламента

Очаква се консултациите да покажат дали има възможност за стабилно мнозинство или страната отново ще влезе в период на трудни преговори за кабинет.