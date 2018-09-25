Общината инвестира средствата от продажбата на апетитния имот на „Копривщица” в реализирането на „Модър- Царевец”
И при проекта за връзка между районите Западен и Южен се пристъпва към процедура по инженеринг
Дейностите може да стартират в началото на следващата година, ще се похарчат около 10 милиона лева
Иво Дернев
Предложението за продажбата на огромен общински терен на улица „Копривщица”, на границата на парк Отдих и култура близо до МОЛ-Пловдив, влиза отново на общинска сесия тази седмица. Идеята е със средствата, които могат да влязат в общинския бюджет от имотната сделка, да бъде реализиран дълго подготвяният проект за връзката между районите Западен и Южен- „Модър- Царевец” . От администрацията очакват от продажбата на апетитния парцел да бъдат привлечени близо 20 милиона лева.
Такава е оценката на имотите на „Копривщица”. Голяма част от тези близо 20 милиона лева ще отидат за „Модър- Царевец”, обяви днес кметът Иван Тотев. Като допълни, че след три години отчуждителни процедури по трасето, нещата са към своя край. Проектът може да бъде стартиран в началото на 2019г., като идеята е да се реализира в няколко бюджетни години с пари от пловдивската хазна.
Тотев уточни, че се пускат последните три обявления за отчуждителни процедури, свързани с реализирането на проекта. Вероятно ще има дела, тъй като в имотите има къщи, а хората не са съгласни с оценките, което е нормално. Но пък стигнем ли до обжалване тези дела са много бързи, така че в рамките на около два месеца ще имаме изчистване на трасето по „Модър- Царевец”. По тази причина сформирахме работна група, за да стартираме инженеринга. До края на седмицата колегите ще смятат цените, за да идентифицираме точната сума за реализирането на проекта. Обхватът му е от улица „Хаджи Димитър” с понижението, до излизането й на да „Стамболийски”- около километър разстояние, с 24-метров тунел и с връзки към Южната тангента. До края на седмицата ще имаме доклад за това колко ще струва на базата на идейната разработка, която община Пловдив има, но тя е с преместването на линии. През годините обаче успяхме да минимизираме разходите по проекта. Цената, която бе спрягана преди от порядъка на 15 милиона лева, очакваме да падне значително. Да е сума под 10 милиона. Това обаче ще стане ясно в петък, каза градоначалникът.
Следващата седмица общината започва работата по процедурата по възлагане, като от кметството се надяват до началото на следващата година да има избран изпълнител.
30 коментари
Greetings, To be honest, I found a reliable website to order medications securely. If you are looking for safe pharmacy delivery, this store is worth a look. Fast delivery plus it is very affordable. See for yourself: https://onlinepharm.jp.net/#. Peace.
Hi all, I just came across the best source from India for affordable pills. For those looking for generic pills safely, this store is worth checking. They offer wholesale rates worldwide. Check it out: click here. Cheers.
Hey there, I recently discovered a great international pharmacy to order pills online. For those who need cheap meds, this site is highly recommended. They ship globally plus it is very affordable. Link here: https://onlinepharm.jp.net/#. Regards.
Hello, I recently discovered an excellent website for purchasing pills hassle-free. For those who need no prescription drugs, this store is highly recommended. Secure shipping and it is very affordable. See for yourself: click here. Take care.
Hey there, I just found a useful source for meds for purchasing prescription drugs hassle-free. For those who need cheap meds, this store is very good. They ship globally plus huge selection. Link here: international pharmacy online. I hope you find what you need.
Hey guys, I just stumbled upon a great Indian pharmacy to save on Rx. If you need medicines from India at factory prices, IndiaPharm is highly recommended. They offer fast shipping worldwide. Visit here: indiapharm.in.net. Good luck.
Bonaslot adalah agen judi slot online terpercaya di Indonesia. Ribuan member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat hanya hitungan menit. Link alternatif п»їbonaslotind.us.com gas sekarang bosku.
Aktual Pin Up giriЕџ ГјnvanД±nД± axtarД±rsД±nД±zsa, bura baxa bilЙ™rsiniz. Д°ЕџlЙ™k link vasitЙ™silЙ™ qeydiyyat olun vЙ™ qazanmaДџa baЕџlayД±n. Pulsuz fД±rlanmalar sizi gГ¶zlЙ™yir. KeГ§id: п»їhttps://pinupaz.jp.net/# Pin Up Azerbaijan hamД±ya bol Еџans.
Yeni Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, doÄŸru yerdesiniz. Ä°ÅŸlÉ™k link vasitÉ™silÉ™ hesabÄ±nÄ±za girin vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. XoÅŸ gÉ™ldin bonusu sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿bura daxil olun uÄŸurlar.
Aktual Pin Up giriÅŸ Ã¼nvanÄ±nÄ± axtarÄ±rsÄ±nÄ±zsa, bura baxa bilÉ™rsiniz. Ä°ÅŸlÉ™k link vasitÉ™silÉ™ qeydiyyat olun vÉ™ qazanmaÄŸa baÅŸlayÄ±n. Pulsuz fÄ±rlanmalar sizi gÃ¶zlÉ™yir. KeÃ§id: ï»¿https://pinupaz.jp.net/# Pin Up yÃ¼klÉ™ qazancÄ±nÄ±z bol olsun.