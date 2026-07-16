Половината проверени тирове на АМ „Тракия“ се оказаха с опасни гуми

Тревожни нарушения на техническата изправност на тежкотоварни автомобили установиха служители на ОДМВР – Сливен по време на специализирана акция на автомагистрала „Тракия“. Още в началото на проверките се оказало, че всеки втори спрян камион над 12 тона е с гуми, които създават сериозен риск за безопасността на движението.

Контролът се извършва на паркинг край 265-ия километър на магистралата, като освен проверки на място полицията използва и дрон за наблюдение на трафика. От въздуха се следи за опасни маневри и неправомерно изпреварване в участъци, където движението на тежкотоварни автомобили е ограничено.

По данни на полицията най-често проблемите са свързани с ремаркетата на камионите. При част от тях инспекторите са открили гуми с отлепен протектор, липсващи части от гуменото покритие и дори оголена конструкция, което значително увеличава риска от инциденти.

От ОДМВР – Сливен посочват, че често превозвачите поддържат в добро състояние влекачите, но пренебрегват техническото състояние на ремаркетата, въпреки че композицията трябва да отговаря на всички изисквания за безопасност.

Акцията по автомагистралата продължава, а от „Пътна полиция“ напомнят, че при установяване на подобни неизправности превозните средства се спират от движение до отстраняване на проблемите, а на нарушителите се налагат предвидените в закона санкции.