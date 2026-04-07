Областният управител на Пловдив проф. Владислав Попов проведе днес работна среща с кметове, заместник‑кметове и секретари на общини във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април.

„Срещата ни днес е организационна и има за цел да гарантира, че подготовката на изборите във всички общини върви по график. Ако има проблеми, да ги коментираме, за да ги отстраним навреме“, заяви в началото областният управител.

Той съобщи, че в четвъртък се очаква в Областна администрация да пристигнат бюлетините и да започне тяхното разпределяне по общини. Заедно с тях ще бъдат предадени изборните книжа и ролките за машинно гласуване.

В срещата участваха заместник областният управител Димитър Згуров, главният секретар на областната администрация Николай Аджеларов, председателите на 16 и 17 РИК Калоян Сухоруков и Янко Радунчев, директорът на ОДМВР ст. комисар Васил Костадинов, директорът на РДПБЗН – Пловдив ст. комисар Васил Димов, както и представители на ТД на ДАНС – Пловдив и „Електроразпределение – Юг“.

Ст. комисар Васил Костадинов информира, че към тях продължават да постъпват сигнали за купуване на гласове и други нерегламентирани практики.

„Всеки един от тях се проверява. Екипът ни е силно мотивиран да пресече всеки опит вотът на гражданите да бъде опорочен“, допълни той.

Директорът на ОДМВР увери общините, че при осигуряване на допълнителен транспорт за СИК в изборната нощ полицията може да осигури охрана. Това ще позволи изборните книжа да постъпват регулярно и да се избегне струпване.

Председателите на РИК Калоян Сухоруков и Янко Радунчев подчертаха, че подготовката на вота върви по график. Те припомниха, че предстоят обученията на членовете на СИК и препоръчаха задължително присъствие, тъй като изборните книжа са усложнени и е необходима предварителна подготовка, за да се намалят грешките.

Главният секретар Николай Аджеларов съобщи, че Областна администрация – Пловдив утре приключва с предоставянето на общините на параваните за гласуване с хартиени бюлетини.

Директорът на Пожарната ст. комисар Васил Димов призова общините отново да огледат помещенията за гласуване, включително пожарогасителите, евакуационните маршрути и пропускливостта на коридорите и стълбищата.