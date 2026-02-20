Само ден след като положи клетва като част от кабинета на Андрей Гюров, вицепремиерът Стоил Цицелков обяви, че депозира оставката си.

Цицелков, който бе назначен с ресор „честни избори“, трябваше да отговаря за прозрачността и организацията на предстоящия парламентарен вот на 19 април.

Обвинения и отговор

Повод за решението му са публично разпространени твърдения от политически опоненти, че в миналото е бил задържан с марихуана, осъждан за шофиране след употреба на алкохол, както и че му е била налагана забрана да бъде наблюдател на избори от ЕС – санкция, която по думите му вече е изтекла.

„От два дни срещу мен тече масирана атака. Тази атака не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това е атака срещу кабинета „Гюров“… Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест“, заяви Цицелков пред медиите на извънреден брифинг в Министерския съвет.

По думите му кампанията срещу него измества фокуса от работата на правителството. „Това отмества фокуса от нашата работа, което е важно“, посочи той и допълни, че ще съди всички, които според него са разпространявали лични данни и са злоупотребили с власт чрез публични обвинения.

В позиция във фейсбук Цицелков написа, че атаката е насочена срещу основната мисия на кабинета – провеждането на честни избори. Според него става дума за действия на „кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят“.

Той подчерта, че твърденията се базират на „приключили от десетилетия административни въпроси“ и че към днешна дата няма действащи обвинения, присъди или ограничения спрямо него.

Оставката му идва в ключов момент – броени седмици преди изборите – и поставя под въпрос кой ще поеме ресора „честни избори“ в кабинета.

