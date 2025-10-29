Управителят на общинската болница МБАЛ „Св. Мина“ д-р Калин Калинов е подал оставка. Той я е входирал официално в началото на седмицата, като е посочил за мотив „лични причини“. Това е потвърдил за радио Пловдив ресорният заместник-кмет Иван Стоянов.

Оставката му идва и в контекста на скорошния случай, за който Под тепето вече писа. Припомнете си казуса в статията Д-р Калинов незаконно управлявал две общински публични предприятия. Тогава Общинският съвет бе принуден да анулира собствено решение, с което д-р Калинов бе назначен и за управител на „Медицински център VI – Пловдив“. Това създаде конфликт със Закона за публичните предприятия, според който едно лице не може да ръководи едновременно две публични дружества.

Случаят разкри пропуски в предварителния правен контрол на решенията на местния парламент и на администрацията, след като Агенцията по вписванията отказа да регистрира двойното назначение.

След публикацията в медията ни д-р Калинов коментира случая, уточнявайки, че не е получавал възнаграждение за работата си като управител на ДКЦ VI, тъй като назначението му е било временно и в процес на корекция.

„Нито съм получавал възнаграждение, нито съм извършвал разпоредителни действия като управител на ДКЦ VI. Назначението беше техническа грешка, която се изчисти веднага щом беше установена“, заяви д-р Калинов пред нашата медия.

След повторна проверка от страна на медията ни установихме, че в публично наличните документи и общински решения, които касаят назначаването на д-р Калин Калинов за временен управител на „Медицински център VI – Пловдив, район Централен“ ЕООД, няма открит изричен текст, че той ще управлява общинското дружество безвъзмездно.

Оставката на д-р Калинов идва и само месец след решението на Общинския съвет да разреши на МБАЛ „Св. Мина“ да изтегли заем в размер на 4 млн. лева – средства, предназначени за ремонт на АГ комплекс „Весела“ и закупуване на нова апаратура.

Припомняме още, че Д-р Калинов пое ръководството на болницата през декември 2024 г. като временно изпълняващ длъжността след предсрочното освобождаване на тогавашния управител Мария Горева. Очакваше се през тази есен да бъде обявен конкурс за титуляр на поста.

Предложението за прекратяване на договора му ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общинския съвет, като до тогава се очаква и обсъждане на кандидатура за нов временно изпълняващ длъжността управител на общинската болница. В петък въпросът ще бъде разгледан и от постоянните комисии към местния парламент.