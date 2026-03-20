В Пловдив връчват Националната награда за поезия „Иван Николов“

Таня Грозданова, 10:45ч, петък, 20 март, 2026
Националната награда за поезия „Иван Николов“ ще бъде връчена за 29-и път тази година на официална церемония в галерия „Димитър Георгиев“ в Стария град. Събитието ще се проведе на 20 март от 18:00 часа, а вратите за посетители ще отворят половин час по-рано.

Програмата включва и разговор за номинираните книги, като входът е свободен до запълване на местата. Желаещите могат да си осигурят място предварително чрез платформата Eventbrite.

Журито в състав Аксиния Михайлова, Николай Колев и Пламен Антов определи шестте номинирани стихосбирки:

  • Албена Тодорова – „Да ти бъда тяло“
  • Васил Балев – „Единствено езикът“
  • Димитър Кенаров – „Разораните градини на любовта“
  • Лора Младенова – „:порно религия смърт:“
  • Никола Петров – „Ето го разкаяния победител“
  • Сибила Алексова – „Място за крила“

Наградата е учредена през 1994 г. от Издателство „Жанет 45“ и се присъжда за изключителни постижения в съвременната българска поезия. Тазгодишният лауреат ще получи плакет, изработен от художника Христо Гочев, както и парична премия в размер на 2600 евро.

Отличието има за цел да насърчава интереса към съвременната българска поезия и да популяризира срещите с български автори.

