Три военни дрона намериха на български плажове 

Два са край Варна и един – до Поморие

Един изплува сутринта на плаж Кабакум край Варна. На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен, съобщи Нова телевизия.

Видео: NOVA

От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че летателният апарат бил без взривно вещество.

Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.

Два са край Варна и един – до Поморие

Три дрона намериха на български плажове.

Един изплува сутринта на плаж Кабакум край Варна. На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен.

От Министерството на отбраната уточниха за NOVA, че летателният апарат бил без взривно вещество.

Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.

На плаж Паша дере също са открити останки от дрон. По информация на NOVA край Поморие също е изплувал безпилотен летателен апарат.

Снощи край Констанца на румънското Черноморие са открити фрагменти от предполагаем дрон, предава БТА. Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на крайбрежната алея. Около 22:00 ч. е бил подаден сигнал за забелязан предмет с бял цвят и плоска форма, вероятно донесен от морето.

Полицаи и пожарникари отцепили мястото и започнали проверка, за да установят дали представлява опасност. След като било потвърдено, че предметът не съдържа взривен заряд, той е бил иззет от полицията.

Специалисти ще опитат да определят произхода му и дали има връзка с дроновете, които се откриват напоследък по румънското крайбрежие.

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