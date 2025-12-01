Европейската прокуратура (EPPO) внесе в съда делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, бивш областен управител, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за измама, свързана с реконструкция на рибарското пристанище в града.

Четиримата са обвинени, че са фалшифицирали официални документи и са предоставили невярна информация, за да получат неправомерно 3.4 млн. евро от европейски и национални средства за проект, целящ подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, съобщава mediapool.bg.

Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране. Местните власти са твърдели, че пристанище има, а финансирането е за неговото реконструиране.

„Според събраните доказателства поземлените имоти, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били вписани в кадастралната карта на Варна като скали, пясък и други видове строежи“, се твърди в съобщението на Европейската прокуратура.

Разследващите твърдят, че кметството е сглобило няколко понтона като плаващи кейове единствено с цел мястото да бъде регистрирано като съществуващо пристанище, въпреки че там не е имало нищо.

С помощта на служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ имотите впоследствие са били регистрирани като пристанище.

Оценената щета за бюджета на ЕС възлиза на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителната щета за националния бюджет се изчислява на 675 475 евро.

„Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител могат да получат между две и осем години лишаване от свобода. Останалите обвиняеми са заплашени от до пет години затвор. Съдът може също така да им забрани да заемат определени държавни или публични длъжности“, твърди Европейската прокуратура.

Това е първото голямо съдебно дело на Европейската прокуратура в България от началото на нейната работа преди три години и половина.

Европейската прокуратура вкара делото в съда след повече от две години работа по делото, докато български журналисти писаха за този скандал преди няколко години. Сигналът до прокуратурата на Кьовеши е подаден от ОЛАФ.

Само преди три дни във Варна започна делото срещу настоящия кмет на Варна Благомир Коцев, което приключи много по-бързо от всички разследвания, инициирани срещу Портних.

Борисов знаеше за „камъняците“

Политическият старт на проекта за изграждане на рибарско пристанище във Варна очевидно е даден през 2018 година от тогавашния премиер Бойко Борисов при едно негово посещение в града. Това става ясно от видео, публикувано в Youtube от екипа на Бойко Борисов.

Тогавашният премиер обявява пред местните журналисти и варненския владика, че рибарското пристанище няма да засегне плажа в „Аспарухово“, а само някакви „камъняци“.

Ако варненци искат, ще се направи рибарско пристанище, както направихме на много други места като в Поморие, Созопол, каза тогава Борисов във Варна.

Пред журналистите той показваше архитектурни планове на проект и даде да се разбере, че е добре запознат с мястото, където ще се строи простанището, включително, че е бил там.

„Никакъв плаж няма, камъняци, трябва да се развие ето това нещо…“, каза Борисов пред журналистите и им показва проектите.

Още две големи дела висят

Това не е единственият голям европейски проект във Варна, който Европейската прокуратура разследва. На 1 декември 2021 година антикорупционната комисия, ръководена тогава от Сотир Цацаров, обяви, че е открила престъпление в обществената поръчка за купуване на 60 нови автобуси.

В съобщението на комисия „Антикорупция“ директно се казваше, че е установено лице, „заемащо висша публична длъжност“, което се е намесило при състава на комисията за избор на изпълнителя и е упражнило натиск върху член на комисията, за да се избере конкретна фирма.

Европейската прокуратура започна разследване, което още не е приключило.

Отделно българският съд засега не позволява на българската прокуратура да прекрати делото срещу Иван Портних за фекалния разлив във Варненското езеро.