7-годишно дете е изчезнало край плаж в Созопол

Инцидентът е станал снощи в месността Харманите, а издирването продължава и тази сутрин, включен е и дрон

7-годишно дете е изчезнало във водите на Созополския залив край плаж „Харманите“. Инцидентът е станал снощи, а издирването продължава и тази сутрин.

По първоначална информация баща е влязъл в бурното море с двете си деца след края на работното време на спасителите.

Мъжът е успял да излезе на брега с едното дете, но второто е изчезнало във водата. Веднага е организирана спасителна акция.

Въпреки че работното време на спасителните постове вече е било приключило, спасители са се включили в издирването и са направили жива верига във водата.

В акцията е използван и дрон. Детето обаче все още не е открито. По информация на началника на водноспасителната служба на плажа Иван Георгиев инцидентът е станал в района на трети спасителен пост.

Източник: btv

снимката е илюстративна/архив