Тол системата засече 248 км/ч на пътя Радиново – Цалапица

Системите за контрол на средна скорост вече дават отчетлив ефект, но въпреки това по пътищата все още има шофьори, които тестват границите на абсурда. От 7 септември до днес камерите са уловили 49 291 нарушители, съобщи по време на брифинг Божидар Чакъров – началник на отдел „Контрол и правоприлагане“ в Националното тол управление.

Сред тях има и рекордьор – автомобил, преминал участъка Радиново–Цалапица със скорост от 248 км/ч. Нарушението е отчетено през нощта, а случаят вече се разглежда от компетентните служби.

От Националното тол управление посочиха, че към момента 65 пътни отсечки са сертифицирани за контрол на средна скорост, като до края на 2026 г. се очаква броят им да достигне 100.

Заместник-директорът на ГД „Национална полиция“ Иван Маджаров обяви, че синхронизирането на информационните системи между АПИ и МВР е финализирано и от 26 ноември започва официалното издаване на фишове за превишена средна скорост.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков уточни, че всеки заснет случай ще се преглежда прецизно, за да не се допускат грешки в процедурата. По думите му още отсега се наблюдава по-внимателно поведение на водачите, а когато започнат да пристигат глобите — ефектът ще бъде още по-осезаем.

Паралелно тече и акция за контрол на товарните автомобили и автобуси. Само за последната седмица са проверени 10 000 превозни средства, от които при около 2 000 са констатирани нарушения — включително водачи под въздействие на алкохол и наркотични вещества.