Окончателно: 10 години затвор за бивш кондуктор, убил мъж в парк в Кючука

Върховният касационен съд остави в сила присъдата от 10 години лишаване от свобода за 55-годишния бивш кондуктор Кольо Колев, признат за виновен за убийството на 60-годишния Тони Тоневски в Пловдив. Решението е окончателно и наказанието вече се изпълнява.

Фаталният инцидент се разиграва на 8 юли 2023 г. по обяд в парк в район „Южен“, до училище „Васил Коларов“. След употреба на алкохол между двамата възниква скандал, който бързо прераства в жесток побой. По данни от делото Колев нанася удари с ръце, а след като жертвата пада на земята, я рита многократно в главата, въпреки молбите му да спре. Побоят е прекратен едва след намесата на случайни свидетели.

Макар първоначално да успява да се изправи, пострадалият по-късно е открит в безпомощно състояние в същия парк, с тежки травми по лицето. Въпреки спешна операция и лекарска намеса, Тони Тоневски умира на 14 юли 2023 г. вследствие на тежка черепно-мозъчна травма.

Защитата на Колев настояваше, че става дума за смърт по непредпазливост или за деяние, извършено в състояние на силно раздразнение. Съдът обаче приема, че множеството удари в жизненоважни части на тялото ясно сочат умисъл за убийство. Експертизите категорично изключват психично заболяване или физиологичен афект.

Апелативният съд, а след това и ВКС, потвърждават присъдата. Така делото приключва окончателно, но оставя въпроси за агресията, алкохола и липсата на сигурност в обществените пространства.

