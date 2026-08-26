ВМА-Пловдив с нов началник

Полковник д-р Мария Георгиева поема ръководството на МБАЛ-Пловдив към Военномедицинска академия (ВМА). Тя бе официално представена пред личния състав от заместник-началника на ВМА по войсковото медицинско осигуряване полковник доцент Димо Димов, дм.

МБАЛ-Пловдив е най-старата военна болница в България. Със своите 137 години история лечебното заведение е ключов фактор в медицинското осигуряване на Българската армия в Южна България. Като структура на ВМА обслужва най-големия войскови регион в страната и има съществен принос за здравното обслужване на военнослужещите и цивилните служители от системата на отбраната, както и населението в региона.

По време на срещата доцент Димов благодари на личния състав за професионализма и всеотдайността, с които ежедневно изпълняват своята мисия. Той подчерта, че доброто име на пловдивската военна болница е резултат от труда на поколения медицински специалисти и от високите стандарти, които колективът продължава да поддържа.

„За резултатите на едно лечебно заведение най-добре се съди по неговото ръководство. Началникът трябва да бъде едновременно лидер, лекар и офицер“, посочи доцент Димов. Като даде за пример досегашния началник полковник д-р Ангел Гозманов – достоен български лекар-офицер, отдаден на каузата на военната медицина, отличаващ се със своята човечност, принципност и отговорност към хората. Също така изрази благодарност за приноса му към развитието на лечебното заведение и подчерта, че е особено важно за колектива да продължи да разчита на неговия професионален опит и човешки качества.

Полковник д-р Мария Георгиева е офицер и лекар с богат професионален и международен опит. Тя притежава специалности по обща медицина, военна токсикология и авиационна медицина. Участвала е в пет мисии зад граница – в Ирак, Афганистан и Босна и Херцеговина. Именно по време на мисия в Ирак се включва в медицинска евакуация на ранен военнослужещ – момент, който определя бъдещия ѝ професионален път и я насочва към авиационната медицина. През последните две години е част от ръководния екип на лечебното заведение като негов заместник-началник, което осигурява естествена приемственост в управлението.

„Не се съмняваме, че полковник д-р Мария Георгиева е правилният човек да поеме отговорността за развитието на тази болница с ключово стратегическо значение“, подчерта още доцент Димов. Полковник д-р Георгиева благодари за оказаното доверие и заяви готовност да работи съвместно с целия екип за утвърждаването на ВМА-Пловдив като модерно лечебно заведение, което съчетава традициите на военното здравеопазване със съвременните стандарти на медицинската практика.