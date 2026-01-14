В София се проверява сигнал за двойно увеличение на таксата за вход на автомобили в гробищните паркове

Комисията за защита на потребителите отчита ръст на сигналите две седмици след въвеждането на еврото. Само за периода 9–12 януари в комисията са постъпили около 1600 жалби, основно свързани с прилагането на Закона за въвеждане на еврото, съобщи NOVA.

Председателят на КЗП Александър Колячев заяви в ефира на „Здравей, България“, че най-честите нарушения са неправилно превалутиране на цените, изискване за плащане само с карта или с точна сума в брой, както и връщане на ресто в левове при налично евро – практика, която е в нарушение на закона.

Сред проверяваните случаи е и увеличението на таксата за издаване на лични карти от 18 на 30 лева. КЗП ще изиска обяснение от МВР, въпреки че става въпрос за държавна такса. Контрол се извършва и върху общински услуги, като вече е отменено закръгляне на билетите за градски транспорт в Бургас, а в София се проверява сигнал за двойно увеличение на таксата за вход на автомобили в гробищните паркове.

Комисията предупреди потребителите да не приемат банкноти с надписи или политически символи, тъй като БНБ отказва да ги обменя. Вендинг автоматите трябва да работят единствено с евро и да връщат ресто само в новата валута.

КЗП продължава масовите си проверки в цялата страна и призовава гражданите да подават сигнали, като анонимността им се запазва. За онлайн пазаруването остава в сила и 14-дневният срок за отказ от покупка. Казусът с плащането на данъци в Плевен вече е решен.