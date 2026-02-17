Осемнайсетгодишният Билгин Алишев от пазарджишкото село Нова Махала е бил обект на продължителен психически натиск в училище, включително обиди, заплахи и лични нападки. Това показва проверка на Министерството на образованието и науката, за която съобщава „Дневник“, позовавайки се на данни от доклад, изпратен и до прокуратурата.

Институциите разследват самоубийството на ученик в Пазарджишко

Случаят придоби обществен отзвук, след като на 22 януари младежът беше открит мъртъв, а разследването първоначално беше насочено към версия за самоубийство. Трагедията предизвика напрежение сред местните жители и доведе до ученически протест в СУ „Кирил и Методий“. Негови съученици обвиниха учителката по английски език в психически тормоз – обвинения, които тя отрече, но впоследствие подаде оставка.

От образователното министерство посочват, че между ученика и преподавател е имало личен конфликт, който с времето е ескалирал в системен тормоз. Данните сочат и за съпричастност на още двама учители. Според служебния министър Красимир Вълчев неправомерно е била създадена комисия за предотвратяване на насилието, която вместо това е използвана като инструмент за наказание и демонстрация на власт. В интервю той допълва, че ученикът е бил заплашван със слаба оценка, която е можела да му попречи да се яви на матура.

Проверката установява още, че Билгин неведнъж е търсил съдействие от ръководството на училището. Макар писмени сигнали да не са открити, има свидетелства за устни оплаквания, които не са били документирани и не са довели до активиране на защитни механизми. Темата е била поставена и по време на открит урок пред представител на Регионалното управление на образованието – Пазарджик, но и тогава не са последвали действия.

От МОН подчертават, че са съществували достатъчно признаци за упражняван тормоз, по които не е реагирано на училищно ниво. По информация на институцията проблемът е бил известен и в местната общност, без това да доведе до ефективна подкрепа за ученика.

Защо държавата е абдикирала от психичното здраве на децата

След случая както преподавателката, към която бяха насочени обвиненията, така и директорът на училището са напуснали постовете си. В момента учебното заведение се ръководи от временно назначен директор до провеждането на конкурс.

Билгин е бил в 12. клас и му е предстояло да завърши образованието си тази пролет. След смъртта му ученици излязоха на протест с плакати „Тормозът не е дисциплина“, „Чуйте децата, преди да е късно“ и „Билгин имаше мечти“. В социалните мрежи други възпитаници на училището също разказаха за преживян натиск.

От „Национална мрежа за децата“ призоваха за спешни мерки за ранно разпознаване на насилието в училище и по-бърза институционална реакция при подобни сигнали.