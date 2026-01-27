Институциите разследват самоубийството на ученик в Пазарджишко

Институциите в Пазарджишко разследват смъртта на 18-годишен ученик от село Нова махала. Проверките се извършват от РУО – Пазарджик, полицията и социалните служби.

В училището, където е учил младежът, работи кризисен психологически екип, а по случая са сезирани и Министерството на образованието и дирекция „Закрила на детето“. Трагедията е станала на 22 януари.

Според информация на местното издание „Знаме“ в селото се коментират различни версии за причините – от лични проблеми до напрежение в училищна среда. От ръководството на СУ „Кирил и Методий“ заявиха, че не са получавани официални сигнали за конфликт, но е започнала вътрешна проверка.

Междувременно ученици излязоха на протест с призиви за поемане на отговорност. По случая е образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство.

