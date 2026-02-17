Пловдивската семейна компания Биостайл ООД, производител на функционални храни с марка AMORE, беше отличена с наградата Best New Product Award в категория „Snacks & Sweets“ на BIOFACH 2026 в Нюрнберг, Германия. Признанието идва от близо 32 000 професионалисти от хранителния сектор от почти 90 държави, които гласуваха за любимия си продукт сред стотици иновации, представени на щанда за новости на най-голямото изложение за био храни в света.

Отличените продукти- био функционални барчета AMORE с малини — са без добавена захар, с висок процент фибри и не предизвикват скокове на кръвната захар.

Историческо постижение за българската био индустрия

BioStyle е сред едва три български компании, носители на тази награда в 37-годишната история на BIOFACH- факт, който подчертава растящия потенциал на българското био производство на европейския пазар.

„Тази награда е доказателство, че българските функционални храни могат да се конкурират успешно с най-добрите в Европа,“ споделя Евгения Стаменова, съосновател на BioStyle. „Зад продуктите AMORE стоят над 13 години научноизследователска и развойна дейност, собствена производствена технология и дълбоко убеждение, че здравословната храна може да бъде и наистина вкусна.“, добавя тя.

За BioStyle и марка AMORE

Биостайл ООД е пловдивска семейна компания, специализирана в производството на функционални храни — био гранoла и барчета без захар от семена и ядки. Компанията притежава IFS и био сертификати и работи предпочитайки български био суровини. Продуктите AMORE са насочени към здравословно ориентирани потребители, спортисти и хора с хранителни ограничения, включително диабетици.

За BIOFACH

BIOFACH е водещото световно изложение за био храни, което се провежда ежегодно в Нюрнберг, Германия. 37-ото издание през 2026 г. събра около 2 200 изложители от близо 90 държави и почти 32 000 професионални посетители. Наградата Best New Product Award се определя чрез гласуване на посетителите в продължение на всичките дни на изложението и е сред най-престижните отличия в сектора на био храните.