Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
649 коментари
SocalAbortionPill: buy abortion pills – buy abortion pills
buy medicines online in india https://uclametformin.xyz/# metformin cost
PMA Ivermectin: PMA Ivermectin – PMA Ivermectin
SocalAbortionPill Socal Abortion Pill Socal Abortion Pill
BSW Finasteride BSW Finasteride cost of generic propecia online
PmaIvermectin: PMA Ivermectin – ivermectin tablets for humans
top 10 online pharmacy in india https://bswfinasteride.xyz/# cost cheap propecia
Abortion pills online: buy abortion pills – buy abortion pills
BSW Finasteride: BSW Finasteride – order cheap propecia prices