Един моряк е в много тежко състояние след дроновата атака край България

Индийски механик е с 45% изгаряния и е настанен в реанимация, турският капитан вече е освободен от болницата

Състоянието на индийския механик, пострадал при атаката с дронове срещу търговския кораб „ABLE“ край българския бряг, е много тежко. Той е с изгаряния по 45% от тялото и е настанен в реанимацията на Военномедицинската академия във Варна.

Това съобщи началникът на ВМА полковник проф. д-р Ивайло Важалов. По думите му морякът е в шок, а през следващите няколко дни не могат да се дават прогнози за развитието на състоянието му. Той е и дехидратиран, тъй като дълго време е бил без вода, което допълнително усложнява състоянието му на фона на тежките изгаряния.

„Към него се полагат изключително добри грижи от специалисти с помощта на най-модерната техника, с която разполага болницата“, посочи проф. Важалов.

Турският капитан е освободен

Другият пострадал моряк – капитанът на кораба, който е турски гражданин, вече е в много добро общо състояние. Той е бил настанен в МБАЛ „Св. Анна“ с наранявания по главата, гърдите и левия крак.

След преглед и оказана медицинска помощ мъжът е освободен от лечебното заведение, съобщи директорът на болницата д-р Касим Де Петров.

Според областния управител на Варна Марио Смърков в болницата е останал само един пациент – тежко пострадалият индийски механик.

Моряците от „ABLE“ са спасени от българския екипаж

Екипажът на „ABLE“ е бил спасен благодарение на българския екипаж на кораба „Dioskura“, който се е намирал в района и пръв е реагирал на сигнала за помощ. Моряците са били приети на борда му, където са останали до пристигането на спасителните екипи.

Междувременно продължава операцията по издирване на екипажа на другия атакуван кораб – „ALFA WATAN“, който потъна след удара.

По информация на морските спасители на борда е избухнал взрив, след което корабът е започнал бързо да потъва. Между двете събития са изминали едва около три минути. Именно това кара специалистите да предполагат, че екипажът може да не е успял да напусне кораба навреме.

Към момента няма информация за открити членове на екипажа на „ALFA WATAN“.

Все още няма категоричен отговор кой е извършил атаката

Българските власти все още не разполагат с категорична информация коя от двете воюващи страни е изстреляла дроновете, поразили двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона.

За да бъде установен произходът на атакуващите устройства, трябва да бъдат открити и изследвани части от тях, посочват властите.

Снимка: БГНЕС