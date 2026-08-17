Обмислят мост над свлачището по пътя Смолян – Пампорово

Експерти анализират възможността за изграждане на мост над активното свлачище в района на Райкови ливади по пътя Смолян – Пампорово. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с появила се информация за напредъка по укрепването на трасето.

Проектните решения все още се разглеждат от експертния съвет към АПИ. Сред обсъжданите варианти е съоръжение, което да премости засегнатия участък, вместо трасето да бъде укрепвано директно върху свлачищната зона.

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Специалистите разглеждат два варианта за конструкцията на бъдещото съоръжение – стоманобетонна и метална. След приключване на анализа експертният съвет ще определи кой подход е най-подходящ, а АПИ ще обяви последващите действия.

Участъкът от третокласния път III-8641 в района на Райкови ливади е затворен от 1 май, когато обилните валежи активираха свлачище. Движението между Смолян и Пампорово беше ограничено заради опасността за пътуващите и необходимостта от укрепване на трасето.

Докато бъде гарантирана безопасността на пътя, автомобилите се пренасочват по обходни маршрути – през Стойките и Смолян по път III-864, както и през прохода „Рожен“.