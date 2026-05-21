Министър Шишков за свлачището на Пампорово: Няма да пестим пари

Правителството няма да пести пари за възстановяване на разрушената от гигантското свлачище на Пампорово инфраструктура, нито пък ще търси най-евтиното решение. Това се разбра от изслушването по темата в парламента на регионалния министър Иван Шишков.

„Свлачището продължава да бъде активно и днес. Не можем да влезем в него. Очевидният проблем е преовлажняване. Обследва се всичко – водоема на ВиК, язовира за изкуствен сняг. Установихме доста проблеми, натрупани през годините назад“, обясни пред народните представители министърът.

Първите признаци за свлачището са били образувани дълбоки пукнатини на пътя. Причините за тръгналата земна маса са комплексни.

Министър Шишков отново подчерта, че засега най-удачният вариант е да се изгради мостово съоръжение.