КЗП проверява цените в Бургас преди „Евровизия“

Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще извърши проверки на цените на нощувките и туристическите услуги в Бургас и региона преди провеждането на „Евровизия 2027“.

Причината са появили се оферти за изключително скъпо настаняване, сред които и предложение за апартамент на стойност близо 118 000 евро за седмица.

Нощувката в Бургас за Евровизия през май стига 4000 евро

Председателят на КЗП Александър Колячев коментира пред „Нова телевизия“, че подобни цени са необичайни, особено предвид значителния брой места за настаняване в Бургас и околните курорти.

По думите му комисията ще следи внимателно пазара, за да не се стига до необосновано завишаване на цените покрай очаквания засилен интерес към града.

Колячев изрази очакване, че до май 2027 г. цените ще бъдат коригирани и пазарът ще се успокои. Той увери, че по време на конкурса КЗП ще засили присъствието си в Бургас и региона и ще следи както цените на нощувките, така и предлаганите туристически услуги.

„Евровизия 2027“ се очаква да привлече значителен брой гости от страната и чужбина, което вече се отразява на търсенето на места за настаняване в Бургас.