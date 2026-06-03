Прокуратурата и полицията разкриват подробности за мащабна схема за източване на НЗОК и НОИ

Става дума за организирана схема за източване на публични средства чрез фиктивни прегледи, направления и процедури

По случая вече е образувано досъдебно производство за престъпления, свързани с неправомерно усвояване на публични средства в особено големи размери

Има задържани лица, част от които са привлечени като обвиняеми.

Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР ще дадат съвместен брифинг във връзка с разследване на мащабна схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Националния осигурителен институт.

По случая вече е образувано досъдебно производство за престъпления, свързани с неправомерно усвояване на публични средства в особено големи размери. Има задържани лица, част от които са привлечени като обвиняеми.

Според информация от разследването, в рамките на специализирана полицейска операция са били извършени проверки и процесуално-следствени действия на множество адреси в Пловдив и страната. Под прицела на органите на реда са попаднали лечебни заведения, медицински центрове и лекарски практики.

Разследващите работят по данни за организирана схема, при която са били отчитани фиктивни медицински дейности, прегледи, изследвания и процедури, за които впоследствие са били изплащани средства от държавните фондове. Проверява се и движението на финансови потоци, свързани с предполагаемото присвояване на публични средства.

Подробности за разследването ще бъдат представени от окръжния прокурор Ваня Христева, заместник-окръжния прокурор Димитър Пехливанов, директора на ОД на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов и началника на отдел „Икономическа полиция“ комисар Георги Боюклиев.

Очаква се по време на брифинга да бъдат оповестени повече данни за размера на щетите, броя на задържаните и повдигнатите обвинения, както и за механизма на предполагаемата престъпна дейност.

Снимката е илюстративна/архив

