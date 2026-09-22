Пловдив отбеляза 118 години от провъзгласяването на Независимостта на България с тържествена програма.

Общоградското честване започна в 11.30 ч. на площад „22 септември“ пред Колоната на Независима България. Събитията от 22 септември 1908 г. бяха пресъздадени във възстановка на Комитет „Родолюбие“, с участието на Духов оркестър – Пловдив с диригент Николай Гешев.

Водещ на тържеството бе Златко Павлов, а слово за историческото значение на Независимостта произнесе д-р Теодора Георгиева, уредник в Регионалния исторически музей в Пловдив.

„Събитията от 22 септември 1908 г. обикновено се интерпретират през призмата на техния символичен център – старопрестолния град Търново. Подобна перспектива обаче остава непълна, ако не бъде поставена в контекста на по-дългите структурни процеси, които подготвят този акт. В рамките на историческото време, разбирано не като поредица от изолирани събития, а като наслагване на правни, политически и социални трансформации, Независимостта се явява преди всичко като юридически завършек на един продължителен процес. Така историческата логика ни задължава да потърсим корените на този акт и тук, в Пловдив“, каза в словото си д-р Георгиева.

На честването присъстваха заместник-кметът по култура Пламен Панов, заместник-председателят на Общинския съвет – Пловдив Димитър Арнаудов, заместник-областният управител Рангел Матански, районни кметове, общински съветници, граждани и гости на града.

Празничната програма започна по-рано през деня с традиционния молебен в храм „Света Неделя“. На него присъстваха заместник-кметът Пламен Панов, заместник-председателите на Общинския съвет Добромира Костова и Димитър Арнаудов, районни кметове, общински съветници, представители на общинската администрация и миряни.

Молебенът бе отслужен от отец Апостол, който припомни пътя на България към Независимостта и отдаде почит на хората, допринесли за нейното провъзгласяване.

Официалните лица поднесоха венци и цветя пред паметната плоча на Александър Малинов до Източната порта. Молебенът и поклонението се организират традиционно от Сдружение „Петко Каравелов“ – Пловдив.

В празничния ден се проведоха още концерт с патриотични песни под сянката на Часовниковата кула на Сахат тепе (Данов хълм). В него участваха Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ с диригент Илиян Тиганев и възпитаници на музикална школа „Арт Войс Център“ с ръководител Руми Иванова.

В програмата се включиха и талантливи деца от Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, които представиха изпълнения на ксилофон с преподавател Маргарита Генова-Демирджян. Деца рецитираха и вдъхновяващи стихотворения, посветени на България и националния дух.