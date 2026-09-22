Лятото официално отстъпва място на есента в ранните часове на 23 септември. В 03:05 часа българско време настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен за Северното полукълбо. Точният момент е посочен от Катедра „Астрономия“ на Софийския университет.

Равноденствието е моментът, в който Слънцето пресича небесния екватор от север към юг. Около тази дата денят и нощта са приблизително равни, а след нея светлата част на денонощието започва постепенно да намалява, докато нощите се удължават.

Така 23 септември 2026 г. е първият ден на астрономическата есен, макар че метеорологичната есен започва още на 1 септември.

Промяната на сезона тази година идва и с осезаема промяна във времето. След летните температури в края на септември страната навлиза в по-хладен период. За 22 септември НИМХ прогнозира променлива, по-често значителна облачност, умерен и временно силен запад-северозападен вятър и максимални температури в повечето райони между 17 и 22 градуса. За Пловдив прогнозата е за около 23 градуса.

Според месечната прогноза на НИМХ през втората половина и третото десетдневие на септември се очакват предимно сухо и спокойно време, много слънчеви часове и температури над климатичните норми за периода.

След есенното равноденствие обаче посоката вече е ясна – денят ще продължава да намалява, а нощта да расте, докато на 21 декември настъпи зимното слънцестоене.

снимка: Hasan Kirmizi