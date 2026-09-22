Конкурс дава стипендии на младежи без родителска грижа

Фондация „Благотворител“ отново дава възможност за подкрепа на младежи без родителска грижа чрез конкурса „Постигам по-висок успех“.

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 8. до 12. клас и студенти в първи курс, които са постигнали висок успех и са лишени от родителски грижи, включително ученици, живеещи в центрове за настаняване от семеен тип, както и такива, за които след загубата на родител се грижат баба, дядо, брат, сестра или друг роднина.

„Благотворител“ определя инициативата като възможност да бъде подадена ръка на младежи, които въпреки трудностите продължават да се стремят към успех в училище и в живота.

Кандидатстването включва есе

Желаещите трябва да подадат пакет документи и да изпълнят творческа задача – есе на тема „Смелостта да постъпваш правилно“.

Текстът трябва да бъде с обем между 400 и 600 думи, като от фондацията посочват, че ще оценят високо авторския почерк и примерите от личния опит на кандидатите.

Конкурсът не е литературен. Чрез есето организаторите целят да опознаят кандидатите за стипендия.

Пълният комплект документи се изпраща на konkursi@blagotvoritel.org.

Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2026 г. Документи, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

Изображение: Фондация „Благотворител“