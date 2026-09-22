Дискусия в Пловдив търси промени в процедурата по осиновяване

Среща-дискусия, посветена на предизвикателствата и възможностите за промяна в процедурата по осиновяване, ще се проведе в четвъртък, 24 септември 2026 г., в Пловдив. Събитието е част от инициативата „Информационни седмици за осиновяването 2026“, организирана от Българската асоциация осиновени и осиновители.

Форумът започва в 12:30 ч. в Центъра за обществена подкрепа към КСУДС Пловдив, на ул. „Неофит Бозвели“ №38.

В срещата се очаква да участват представители на Министерството на правосъдието, Регионалните дирекции за социално подпомагане в Пловдив, Пазарджик и Смолян, представители на отдели „Закрила на детето“ от региона, доставчици на социални услуги, Сдружение „Веста“, доц. д-р Велина Тодорова от Пловдивския университет, както и осиновители и осиновени хора.

Основният дискусионен панел е на тема „Процедурата по осиновяване – предизвикателства, добри практики и възможности за промяна“. Разговорът ще постави във фокус както работата на институциите и специалистите, така и реалния опит на хората, преминали през процеса на осиновяване.

Ето предварителната програма:

12:30 –12:40 ч. – Откриване на събитието

12:40 – 13:10 ч. – Изоставяне и травмата във взаимоотношенията – лекция

(Величка Дошева и Пламена Николова)

13:15 – 13:20 ч. – Добрият пример – филм на Виолета Манчева

13:20 – 14:30 ч. – Дискусионен панел „Процедурата по осиновяване – предизвикателства, добри практики и възможности за промяна“

14:30 – 14:50 ч. – Кафе пауза

14:50 – 15:10 ч. – „(Не)дочакано семейство“ – филм на Анна Карадакова

15:10 – 16:10 ч. – Дискусионен панел „Процедурата по осиновяване – предизвикателства, добри практики и възможности за промяна“

16:10 – 16:25 ч. – Филм „Така започна всичко“ – Зографик Филм

16:25 – 16:30 ч. – Закриване на събитието