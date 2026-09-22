„Вътрешен вик“ – дебютната новела на Янка Трачук с премиера в Пловдив

Издателство „Лемур“ представя в Пловдив дебютната новела „Вътрешен вик“ на Янка Трачук. Премиерата ще се състои на 29 септември от 18:00 часа в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Входът е свободен.

Събитието се осъществява със съдействието на Съюза на глухите в България, Районната организация на глухите – Пловдив, Националната асоциация на преводачите на жестов език в България и Народна библиотека „Иван Вазов“. По време на премиерата ще бъде осигурен превод от и на български жестов език.

„Вътрешен вик“ разказва историята на Нина – млада жена с увреден слух, която живее между надеждата и болката и се опитва да намери своето място в свят, в който често се сблъсква с неразбиране и пренебрегване.

Главната героиня мечтае да учи и да опознава света, но най-силното ѝ желание е да не се чувства като „птица, затворена в клетка от неразбиране“. Историята проследява пътя ѝ към осъзнаването, че най-големите страхове невинаги идват от света около нас, а могат да бъдат породени от това, което носим вътре в себе си.

Новелата е базирана на действителни събития. Според авторката книгата е вдъхновена от преживявания, които често остават скрити зад усмивката.

„Исках да дам глас на онзи вътрешен вик, който много хора носят в себе си – вика на болката, но и на надеждата, че можем да преодолеем трудностите“, споделя Янка Трачук.

В книгата се поставят теми като различието, неразбирането, съпричастността и човешката сила. По думите на авторката никой не бива да бъде определян от своите различия или ограничения, а историята на Нина е напомняне, че всеки човек води битки, които другите невинаги виждат.

Коя е Янка Трачук?

Янка Трачук е родена без слух в Пловдив, но израства и живее в София. Както самата тя разказва, се научава да „чува“, като чете по устните, а с много усилия развива и говорната си реч.

Завършва „Архитектура“ и „Пространствен дизайн“, а в момента е в заключителен етап на обучението си в магистърските програми „Психология на развитието“ и „Лингвистика на жестовия език“.

Янка активно подкрепя хората с увреден слух, като им помага да разбират правата си, да намират възможности за реализация, адаптация и обучение. Тя е омъжена и има две деца.

„Вътрешен вик“ е първата ѝ художествена творба.

Пловдивската премиера ще се състои на 29 септември, вторник, от 18:00 часа в Народна библиотека „Иван Вазов“. Входът е свободен, а за посетителите ще бъде осигурен жестов превод.