Пожар в Хасково изпепели 50 коли

Близо 50 автомобила и две халета изгоряха при мащабен пожар в автоморга в Хасково, избухнал малко след полунощ. Огънят е забелязан от охранител, който подал сигнал на телефон 112.

Пламъците бързо са обхванали целия обект, включително складирани авточасти, гуми и газови бутилки, което е затруднило овладяването на ситуацията. Няма данни за пострадали.

От пожарната отчитат общо 82 пожара в страната за последното денонощие, като при част от тях са нанесени материални щети. Екипите са реагирали на над 100 сигнала и са извършили десетки спасителни дейности.