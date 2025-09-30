Европейската комисия изпрати официално предупреждение към България заради неизпълнение на задълженията ѝ по Европейския регламент за метана (EU 2024/1787). Това е първата стъпка от процедурата за нарушение на правото на ЕС, която може да завърши със съдебно производство срещу страната в Съда на ЕС.

Нарушението се състои в това, че България не е уведомила Комисията кой е националният компетентен орган, отговорен за наблюдение и прилагане на строгите изисквания за измерване, отчитане и намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор. Съгласно регламента, всички държави-членки трябваше да направят това до 5 февруари 2025 г., срок, който България не спази.

Метанът (CH₄) е вторият най-важен парников газ след въглеродния диоксид (CO₂), защото е с около 84 пъти по-силен парников ефект за период от 20 години и 30 пъти по-силен ефект за 100-годишен хоризонт. В резултат на това метанът е отговорен за приблизително 30% от глобалното затопляне от индустриалната ера. Основен източник в енергийния сектор е изтичане при добив, транспортиране и съхранение на природен газ. Намаляването на емисиите на метан е най-бързият начин за забавяне на темпа на глобалното затопляне, тъй като газът се разгражда в атмосферата за около 12 години, докато CO₂ се натрупва и остава за столетия.

Регламентът за метана (EU 2024/1787), влязъл в сила през 2024 г., е първият по рода си законодателен акт на ЕС, който налага конкретни мерки за ограничаване на метановите емисии в енергийния сектор. Той задължава държавите членки да определят национален компетентен орган за наблюдение и контрол, създадат системи за редовно измерване, докладване и верификация на емисиите, въведат програми за откриване и отстраняване на течове, ограничат практики като факелно изгаряне и изпускане на метан.

„Това, което се случва, е класически пример за пасивно съпротивление. България формално не отрича регламента, но на практика блокира неговото прилагане, като не посочва отговорен орган. Това забавение е неприемливо в борбата с климатичните промени и създава репутационни и финансови рискове за страната“, коментира Румяна Боянова от екип Климат и енергия на „За Земята“.

България вече е в двумесечен срок да отговори на предупреждението и да отстрани нарушението. Ако не предприеме адекватни действия, процедурата ще продължи със следваща фаза – изпращане на „мотивирано мнение“ (reasoned opinion). В случай на продължаващо неизпълнение, делото може да бъде отправено към Съда на Европейския съюз, което би могло да се отрази с финансови санкции за страната.

Регламентът за метана е ключов елемент от „Зелената сделка“ на ЕС и цели рязко да намали емисиите на метан – мощен парников газ, чийто ефект е над 80 пъти по-силен от този на CO₂ в краткосрочен план. Ефективното му прилагане е от съществено значение за постигането на климатичните цели на Евросъюза.



Снимка: Изтичане на метан от инфраструктурата за пренос на газ в България, заснето с топлинна камера от „За Земята“ през 2023 г.