Две малки села в региона ще имат лекари

Нови амбулатории ще осигурят медицинска грижа за жителите на Кръстевич и Беловица

Жителите на Кръстевич и Беловица скоро няма да се налага да пътуват километри, за да видят лекар. Община Хисаря ще открие нови амбулатории в двете села, които ще осигурят по-близка и навременна медицинска помощ за възрастните хора, хронично болните и семействата с деца.

„За нас е важно хората в малките населени места да се чувстват спокойни, че имат къде да получат медицинска помощ, когато имат нужда от нея. Това е грижа, която не търпи отлагане“, каза кметът на община Хисаря Ива Вълчева.

Амбулаториите ще бъдат разположени върху общински терени и ще разполагат с модулни контейнери, обособени за кабинет за прегледи, манипулационна, чакалня и санитарен възел. Всички помещения ще са достъпни за хора с увреждания, а телемедицинските комплекти ще позволяват и дистанционни консултации със специалисти.

В село Кръстевич амбулаторията ще обслужва около 258 души, а в Беловица – над 167. Предстои те да получат напълно оборудвани медицински кабинети с базова апаратура и обзавеждане, така че жителите да имат възможност за профилактика и навременна диагностика без да пътуват извън селото.

Община Хисаря е една от 43-те общини в страната, които получават финансиране по програмата „Развитие на амбулаторните грижи“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията във всяка амбулатория е 42 237,58 евро, а очакваният ефект е по-добро здраве и повече спокойствие за хората в двете села.