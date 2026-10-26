Представят в Пловдив книга за Климент Шапкарев

В навечерието на Деня на народните будители – 30 октомври 2026 г. (петък), от 18:00 ч., Общински институт „Старинен Пловдив“ и Дружеството на писателите – Пловдив канят пловдивската общественост на представяне на монографията на д-р Георги Тренчев „Климент Шапкарев. Учител, революционер, публицист“.

Събитието ще се състои в Късноантична сграда „Ирини“ (подлез „Археологически“) и ще срещне публиката с автора д-р Георги Тренчев и арх. Здравка Шапкарева – внучка на Климент Шапкарев.

Книгата (изд. „Ирин-Пирин“, 2026) разкрива живота и делото на една малко позната, но значима личност от освободителните борби в Македония и Одринско. Въз основа и на непубликувани документи и спомени монографията проследява пътя на Климент Шапкарев (1875 – 1949) като съратник на Гоце Делчев, участник във ВМОРО, учител и публицист.

Авторът д-р Георги Тренчев е изследовател на Българското възраждане, дългогодишен директор на НУ „Яне Сандански“ в Разлог и член на Македонския научен институт. Неговите изследователски интереси са насочени към историческите личности и събития, свързани с националноосвободителните борби и българското културно-историческо наследство.

Срещата е възможност да си припомним силата на българския просветителски дух и значимия принос на личности, посветили живота си на националното освобождение и духовното развитие.

Входът е свободен до заемане на местата.