Безплатни консултации за пациенти с онкохематологични заболявания в Пловдив

Безплатни прегледи за второ експертно мнение на пациенти с лимфопролиферативни заболявания в рамките на кампанията „Здраве за всички“

Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив организира безплатни консултативни прегледи , свързани с диспансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания, част от инициативата „Здраве за всички“ на най-голямото лечебно заведение в страната.

Пациентите ще бъдат консултирани от висококвалифициран екип специалисти като ще получат отговори на важни въпроси, свързани с конкретното заболяване, а при необходимост ще бъдат насочени за допълнителни изследвания.

Клиниката по клинична хематология е водещо национално звено за диагностика, лечение и проследяване на злокачествени и доброкачествени хематологични заболявания. Тя прилага най-съвременни диагностични и терапевтични методи в тясно сътрудничество с другите структури на лечебното заведение.

Кампанията „Здраве за всички“ цели да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, включително да подпомогне съвременното дипансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания.

Прегледите ще се провеждат на 28 октомври в часовете от 13:30 ч. до 16:00 ч. в Приемно-консултативния блок на Клиниката, разположен в ДКЦ „Св. Георги“ (бул. „Васил Априлов“ 15А) – ет.3, кабинети 37 и 37А. Необходимо е предварително записване на тел. 032 602 040. Пациентите трябва да представят съществуващата лична медицинска документация.