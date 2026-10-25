Екзитполове на финала на вота: Минимална разлика между Йотова и Гюров

Минимална разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров в изборите за президент на България отчетоха социолозите на финала на деня на вота в екзитполовете си. При различните агенции процентите между първия и втория в резултата варира между 2.8 и близо 5%, но какъвто и да е официалния финал в проценти предварителните прогнози за сериозна доминанта кандидатура в надпреварата не се сбъднаха. Ясно е и друго- бе отчетена най-ниската избирателна активност на президентски избори- малко над 20%.

Според Алфа Рисърч за Илияна Йотова са гласували 35.3%, а зад кандидатурата на Андрей Гюров са застанали 32.4%. Трети преди фотофиниша е Костадин Костадинов от Възраждане с 12.6%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва Радостин Василев– 4,1%, Ивелин Михайлов- 3,5%, Иван Христанов – 2,2%.

4,9% от избирателите са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност според агенцията е 22,3% към 19.00 ч.