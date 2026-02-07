Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) стартира мащабна кампания по проверки на обекти със съмнения за незаконно видеонаблюдение в сензитивни помещения. Общо около 14 хиляди обекта попадат в обхвата на проверките, като приоритет ще бъдат козметични студиа, особено предлагащи фотоепилация, гинекологични кабинети и други медицински и обслужващи помещения.

Това заяви председателят на КЗЛД Борислав Божинов в ефира на БНТ, в предаването „Къде живеем?“. Той уточни, че комисията няма физическа възможност да провери всички обекти и ще се фокусира върху най-посещаваните и тези, за които има сигнали за нарушения. Божинов призова гражданите активно да подават сигнали при съмнения за поставени камери в сензитивни помещения, а не в общи части.

По думите му КЗЛД вече е поискала от Прокуратурата информация по известните случаи, по които текат досъдебни производства, за да може да упражни административните си правомощия без забавяне. Над 50% от жалбите, постъпващи в комисията, са свързани именно с видеонаблюдение и защита на личните данни.

Председателят на КЗЛД подчерта и сериозния проблем с липсата на специален закон за видеонаблюдението у нас, като определи последните случаи като „инцидентни, а не правило“.