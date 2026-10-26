Две комедии, но филми със сериозно послание, ни очакват в предстоящите два дни на кино-литературния фестивал Синелибри в Пловдив.

В понеделник можем да гледаме „Героят от гара „Фридрихщрасе“ – последният филм на Волфганг Бекер, режисьор на култовия „Сбогом, Ленин!“. Действието отново се развива и е свързано с Берлин и Стената, разделила дълго време града на Изток и Запад. Един собственик на видеотека по случайност се превръща в медийна сензация като непризнат герой, спомогнал за бягството към свободата на много германци. Цялата история затъва във все повече манипулации и лъжи, а забавната история може да гледаме тази вечер от 18:30 часа.

Във вторник се пренасяме във Франция на сватбата на най-малкия син в семейство Пюиг, което има общо 7 деца – една „Сватба с вкус на портокал“. Неговите братя и сестри са щастливи, но бащата отсъства, отлъчен от фамилията, а събитието ще се опита да провокира път към излекуване на раните от детството. Историята се преплита на екрана с паралелна сюжетна линия в Токио, където китайски работник помага на туркиня с документите ѝ за пътуване. Комедийната драма на режисьора Кристоф Оноре е във вторник, 27 октомври, от 18:30 часа.

Прожекциите са в LUCKY Дом на киното, а фестивалът продължава с ежедневни прожекции до 8 ноември. Пълната програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com, откъдето са възможни и онлайн закупуване на билети. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.